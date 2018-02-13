В Ставропольском крае ликвидируют экологически опасные поисковые скважины

До конца 2018 года на территории Кавказских Минеральных Вод (КМВ) будут выявлены, обследованы и ликвидированы экологически опасные глубокие скважины, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Реализацией этого проекта займется Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра). В настоящее время ведомство подготавливает обосновывающие материалы, составляет проект технического (геологического) задания и определяет стоимость работ.

В 2005-2007 годах на территории КМВ было ликвидировано 350 гидрологических скважин, которые загрязняли и истощали подземные воды в регионе. А в 2013-2014 годах Роснедра обследовали и ликвидировали 5 глубоких скважин, пробуренных ранее при геологоразведочных работах на углеводородное сырье.