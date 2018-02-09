В Подмосковье создадут систему мониторинга качества воздуха

Власти Подмосковья рассчитывают к 2021 году создать в регионе систему мониторинга качества воздуха, в которую будут поступать данные со всех промышленных предприятий.

Об этом в ходе слушаний в общественной палате Московской области заявил министр экологии и природопользования региона Александр Коган, сообщают "Известия".

"В Московской области в этом году начнем строить станции мониторинга, будем устанавливать во всех промышленных городах. В течение трех лет мы построим станции экомониторинга по всей территории региона", — сказал министр.