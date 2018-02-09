ОНФ в Подмосковье наметил план действий по проблемам экологии на 2018 год

Региональная группа общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса в Подмосковье наметила приоритетные направления своей работы на 2018 год, сообщается на сайте ОНФ.

На расширенном заседании активисты и эксперты ОНФ оценили общее влияние градостроительной политики на экологическую ситуацию в регионе, благополучие и безопасность населения, обсудили вопросы взаимодействия власти и общества в этой сфере.

В числе главных задач региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса — проведение процедуры общественного обсуждения инициативы о создании "зеленого щита" Москвы и Подмосковья, формирование предложения по совершенствованию федерального законодательства о публичных слушаниях и обсуждениях, а также в сфере территориального планирования и охраны окружающей среды.

"Социально-экологические вопросы в нашем регионе чрезвычайно важны и резонансы, нередко искусственно политизируемы или нагнетаемы из-за конфликта общественных и чьих-то частных интересов. Однако при разумном подходе можно решить вопросы самого разного масштаба, в том числе и системного характера", — отметил член регионального штаба ОНФ Антон Хлынов.