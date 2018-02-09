Врио губернатора: экология Красноярска улучшится через 2-3 года

Экологическая обстановка в Красноярске улучшится через два-три года, об этом сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс по итогам поездки президента Владимира Путина в регион, передает РИА Новости.

Глава государства предложил разработать единый трехсторонний план правительства РФ, промышленных предприятий и краевого руководства по оздоровлению экологической ситуации в городе. По его словам, план должен касаться транспорта, энергетики, промышленного производства, в том числе металлургических предприятий.

"Крупные компании, получив мощный стимул от президента, начнут двигаться в этом направлении более активно. Нам потребуется два-три года — с точки зрения экологии будем иметь абсолютно другой город", — сказал Усс.

Глава государства на совещании по вопросам экологической ситуации в регионе отмечал, что основным фактором ухудшения экологической обстановки в Красноярске является растущий автопарк, на который приходится 36% всех выбросов, 29% — на алюминиевый комбинат, третье место среди источников загрязнения принадлежит теплоэлектростанциям.