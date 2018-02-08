"Экоэлектричка" познакомит жителей Москвы и Подмосковья с историей ООПТ

10 февраля поезд проекта "Экоэлектричка" отправится на особо охраняемую природную территорию — "Звенигородская биостанция МГУ и карьер "Сима". Участников ждет прогулка по экотропе, посещение усадьбы и музея основателей биостанции, практическое эколого-научное занятие. Об этом сообщается на сайте Минэкологии Московской области.

Об истории биостанции и ее роли в охране экологии Подмосковья расскажет ее директор, орнитолог, доктор биологических наук Валерий Гаврилов. Участники экскурсии узнают об экологических задачах, которые ставятся перед учёными, редких видах флоры и фауны, обитающих на территории заказника.

На территории Звенигородской биостанции насчитывается около 850 видов дикорастущих и редких растений, например, гладиолус черепитчатый. На Волковском болоте растут редкие виды папоротников и батрахоспермум торфяной — очень редкий вид водорослей. Здесь можно встретить обыкновенную белку, чижа, сойку, серую жабу, а также редкого воробьиного сыча.

Как рассказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, поезд туристического проекта "Экоэлектричка" курсирует по заповедным местам и достопримечательностям Подмосковья с сентября 2017 года, который был объявлен Годом экологии в России. Проект представляет собой серию интерактивных экскурсионных программ. Участники уже посетили этнопарк "Кочевник" в Сергиево-Посадском районе, заказник "Журавлиная родина" в Талдомском районе и страусиную ферму в Серпуховском районе.