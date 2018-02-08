Москалькова подготовит доклад о защите прав россиян на благоприятную среду

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подготовит тематический доклад о нарушении прав россиян на благоприятную среду в связи с участившимися жалобами.

"В 2017 году на 13% больше поступило жалоб на нарушение экологических прав. Конечно, мы понимаем, что это связано и с Годом экологии <…> В 2018 году планируется подготовка тематического доклада, посвященного защите прав человека на благоприятную среду", — сказала Москалькова в среду на заседании экспертного совета.

Она также отметила, что ждет от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования более жесткой политики по отношению к нарушителям в экологической сфере.