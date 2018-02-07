Более 50 тыс. гектаров вошли в границы лесничеств в Рязанской области

В 2017 году более 50 тысяч гектаров бывших сельских лесов Рязанской области были включены в границы лесничеств, из которых сформировали 7 новых участков, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Также в прошлом году специалисты определили границы водоохранных зон общей протяженностью 790 километров и прибрежных полос рек Ока, Проня, Павловка, Плетенка, Трубеж. Помимо этого в Год экологии в области был усилен контроль за режимом водопользования.