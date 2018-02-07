Год экологии дал старт волонтерскому движению Северной Осетии

Волонтеры помогли провести более 300 крупных акций по сохранению природы: активисты занимались уборкой мусора и озеленением населенных пунктов.
Для реализации экопросветительских и природоохранных мероприятий был создан волонтерский экологический отряд "Барс", который будет участвовать в подготовке выпуска животных в дикую природу.
"В состав отряда вошли волонтеры разных возрастов и профессий, всего около 50 человек. Здесь и студенты биологического факультета, будущие педагоги и журналисты, представители СМИ и другие. Такое разнообразие показывает значимость Проекта для всех слоев населения республики и возможность дальнейшего объединения и участия всего общества в процессе восстановления экологического баланса родного края", — отметила руководитель волонтерского эко-отряда "Барс" Мадина Сланова.