Год экологии дал старт волонтерскому движению Северной Осетии

В добровольческих мероприятиях в Республике Северная Осетия-Алания в минувшем году приняли участие более 59 тысяч человек, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Волонтеры помогли провести более 300 крупных акций по сохранению природы: активисты занимались уборкой мусора и озеленением населенных пунктов.

В Год экологии в Северной Осетии-Алании проводились научные исследования и работа по актуализации программы и включению республики в процесс восстановления популяции леопарда на Кавказе.

Для реализации экопросветительских и природоохранных мероприятий был создан волонтерский экологический отряд "Барс", который будет участвовать в подготовке выпуска животных в дикую природу.

"В состав отряда вошли волонтеры разных возрастов и профессий, всего около 50 человек. Здесь и студенты биологического факультета, будущие педагоги и журналисты, представители СМИ и другие. Такое разнообразие показывает значимость Проекта для всех слоев населения республики и возможность дальнейшего объединения и участия всего общества в процессе восстановления экологического баланса родного края", — отметила руководитель волонтерского эко-отряда "Барс" Мадина Сланова.