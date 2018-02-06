Власти Иркутска рассмотрят закон о создании зеленого щита вокруг города

Вопрос о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Иркутска будет рассмотрен на заседании профильного комитета регионального парламента, которое состоится 14 февраля, сообщается на сайте Общероссийского народного фронта.

В обсуждении будут участвовать представители министерства и эксперты ОНФ.

"Зеленый щит, площадь которого будет равняется нескольким сотням тысяч гектаров, сможет улучшить экологию и Иркутска, и соседних районов, и озера Байкал. Мы внимательно следим за процессом создания лесопаркового зеленого пояса и приложим все усилия для того, чтобы он появился как можно скорее в изначально заявленных границах", – отметил эксперт центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

На прошедших в сентябре 2017 года публичных слушаниях создание зеленого пояса вокруг города поддержало абсолютное большинство участников.

"Вся общественность выступает за то, чтобы сохранить зеленые легкие вокруг областного центра. Общественная палата поддержала мнение жителей по этому поводу", – отметила председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Иркутской области Екатерина Бояркина.