В ХМАО подвели итоги работы лесничеств в Год экологии

В Ханты-Мансийске прошло окружное совещание по итогам работы лесничеств и выполнению природоохранных мероприятий в 2017 году, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Участники подвели итоги лесовосстановительных работ и рекультивации нефтезагрязненных лесных земель, а также обсудили вопрос об устранении несанкционированных мест размещения отходов.

Как сообщил начальник управления лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО Василий Туленков, по итогам 2017 года в Югре лесовосстановительные работы провели на площади 20 452,3 гектара, что составило 100% планового показателя.

В 2018 году в планах специалистов лесного хозяйства провести лесовосстановление на площади 22 тысячи гектаров. Для достижения этих показателей к работам будут привлекать нефтяные компании, промышленные предприятия региона, бизнесменов, общественные организации и жителей округа.

Также в 2017 году на землях лесного фонда была ликвидирована 71 несанкционированная свалка. Еще семь мест нелегального складирования мусора находятся на контроле у специалистов лесничеств.