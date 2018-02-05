В Карелии началась подготовка к пожароопасному сезону

В министерстве природных ресурсов и экологии Республики Карелия началась подготовка к пожароопасному сезону 2018 года, сообщается на официальном сайте Федерального агентства лесного хозяйства РФ.

Разработан ряд документов, которые помогут организовать работу по предупреждению, раннему обнаружению и ликвидации лесных пожаров. Они включают планы тушения лесных пожаров на территории всех лесничеств республики, на землях обороны и особо охраняемых природных территорий.

Проект сводного плана до 20 февраля будет направлен в Федеральное агентство лесного хозяйства на согласование. Сводный план утверждается до 20 марта.

Также разработан проект по охране лесов от пожаров на территории республики на 2018 год. Он согласован со всеми заинтересованными ведомствами и находится на рассмотрении в администрации главы Республики Карелия.

Утвержден сводный план маршрутов патрулирования территории. В соответствии с ним разработано 1137 маршрутов патрулирования территории лесного фонда, как пеших, так и с использованием автотранспорта, общей протяженностью 47,2 тыс. км.

Утвержден план мероприятий, проводимых Карельским центром авиационной и наземной охраны. Предусмотрено осуществление авиапатрулирования всей территории республики по 15 авиамаршрутам общей протяженностью 4209 км.

Пролонгированы договоры о намерениях по использованию сил и средств тушения лесных пожаров, а также взаимный обмен информацией о лесных пожарах с Вологодской, Мурманской, Архангельской и Ленинградской областями.