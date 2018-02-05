ЦПИ РГО запустил образовательный проект "Океанавтика"

1 февраля Центр подводных исследований Русского географического общества совместно с всероссийским детским центром "Орленок" запустили новый образовательный проект "Океанавтика", рассчитанный на детей 12-16 лет, сообщает пресс-служба центра.

Лучшие выпускники проекта получат возможность присоединиться к экспедиции Центра подводных исследований РГО

Обучение состоит из двух этапов — заочного отборочного и очного. В рамках первого ученики получат иллюстрированные тексты лекций и тесты по основным темам, а на втором перейдут непосредственно к практическим занятиям по интересующим их направлениям.

В рамках программы можно выбрать такие курсы, как "Основы дайвинга", "Пилотирование подводных аппаратов", "Реставрация найденных артефактов" и "Основы оказания помощи под водой".

Помимо профильных практических занятий для участников программы предусмотрен цикл познавательных лекций, изучение морской культуры и истории мореплавания, а также творческие встречи с практикующими экспертами подводных исследований.

Образовательная программа подготовлена на основании пилотного проекта ЦПИ РГО и Экспедиционного центра МО "Подводные исследования и морское наследие"-2017. По итогам работы пробной программы "Орленок" предложил выделить необходимое количество детских путевок для реализации полноценной смены "Подводные исследования и морское наследие" в 2018 году на базе лагеря "Штормовой".