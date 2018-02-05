2 февраля отметили Всемирный день водно-болотных угодий

В этот день в 1971 году в городе Рамсаре (Иран) была подписана Конвенция о водно-болотных угодьях (ВБУ), имеющих международное значение, главным образом в качестве мест обитания водоплавающих птиц, которая с тех пор называется Рамсарской конвенцией. В 1997 году этот день был объявлен Всемирным днем водно-болотных угодий.
Мероприятия, проводимые во Всемирный день водно-болотных угодий, призваны обратить внимание общественности и правительств различных стран мира на ценность водно-болотных угодий для поддержания устойчивого развития нашей планеты.
В России в настоящее время при поддержке Минприроды реализуется проект "Восстановление торфяных болот в России в целях предотвращения пожаров и смягчения изменений климата".
В рамках реализации проекта обводнено 31 159 гектаров деградировавших торфяных болот для снижения риска пожаров и уменьшения выбросов парниковых газов с применением метода экологической реставрации.