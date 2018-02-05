2 февраля отметили Всемирный день водно-болотных угодий

2 февраля отмечался Всемирный день водно-болотных угодий, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

В этот день в 1971 году в городе Рамсаре (Иран) была подписана Конвенция о водно-болотных угодьях (ВБУ), имеющих международное значение, главным образом в качестве мест обитания водоплавающих птиц, которая с тех пор называется Рамсарской конвенцией. В 1997 году этот день был объявлен Всемирным днем водно-болотных угодий.

Основной целью Рамсарской конвенции является сохранение и рациональное использование ВБУ как средств достижения устойчивого развития во всем мире. На сегодняшний день в список входит 2293 водно-болотных комплекса общей площадью свыше 225 миллионов гектаров, из них 35 площадью 11 миллионов гектаров расположены на территории 21 субъекта Российской Федерации.

Мероприятия, проводимые во Всемирный день водно-болотных угодий, призваны обратить внимание общественности и правительств различных стран мира на ценность водно-болотных угодий для поддержания устойчивого развития нашей планеты.

В России в настоящее время при поддержке Минприроды реализуется проект "Восстановление торфяных болот в России в целях предотвращения пожаров и смягчения изменений климата".

В рамках реализации проекта обводнено 31 159 гектаров деградировавших торфяных болот для снижения риска пожаров и уменьшения выбросов парниковых газов с применением метода экологической реставрации.