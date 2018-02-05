ОНФ будет добиваться отмены строительства мусорного полигона под Владимиром

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) будут добиваться полной отмены проекта строительства мусорного полигона в Киржачском районе Владимирской области, сообщается на официальном сайте организации.

По словам координатора центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрия Миронова, на круглом столе, на который в том числе были пригашены местные жители и эксперты-экологи, представители власти и бизнеса не прислушались к мнению жителей и фактически настаивают на строительстве мусорного полигона.

"При этом каких-либо вразумительных аргументов в пользу строительства этого предприятия из представителей местной и региональной власти так никто и не привел. Например, в ходе круглого стола представители администрации Владимирской области заявили, что территориальная схема региона якобы признана лучшей в России на федеральном уровне. Только вот кем она признана лучшей? Я лично об этом не слышал", — заявил Миронов.

Он отметил, что еще в сентябре 2017 года эксперты ОНФ проанализировали владимирскую территориальную схему обращения с отходами и обнаружили, что в ней не хватает основных разделов, нет целевых показателей и схемы потоков. В терсхеме широко представлены планы строительства объектов обращения с отходами, однако, по словам Миронова, оснований для их строительства нет.

Он подчеркнул, что Общероссийский народный фронт с момента возникновения проблемы строительства мусорного полигона в Филипповском находился на стороне местных жителей и продолжит отстаивать их интересы.

"Это недопустимо, что региональные и местные власти, несмотря на однозначный протест местных жителей и очевидную угрозу экологическому благополучию всего Киржачского района и прилегающих к нему территорий, продолжают продавливать идею строительства мусорного полигона", — резюмировал Миронов.