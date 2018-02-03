На фестивале "Первозданная Россия" дали старт Дням добровольца

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Советник министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Беланович дал старт Дням добровольца на фестивале "Первозданная Россия".

"Сегодня особенный день, потому что здесь, на выставке, собралось очень много людей, они не просто ценители природы, но <…> целители, добровольцы со всех уголков нашей России. Именно благодаря труду волонтеров наши заповедники и национальные парки с каждым годом становятся все более обустроенными, безопасными и привлекают все больше и больше экотуристов", — заявил Беланович.

По его словам, в России наблюдается большой рост волонтерского движения.

"Волонтерство — это привычный атрибут жизни наших национальных парков и заповедников, но именно в Год особо охраняемых природных территорий мы увидели, как кратно растет число таких участников", — отметил Беланович.

Советник министра добавил, что Минприроды РФ создаст информационную систему, которая позволит любому желающему одним кликом выбрать ту или иную программу волонтерства, в которой он хотел бы принять участие.

"Мы поставили перед собой задачу, что в середине этого года такая информационная система заработает", — сказал Беланович.

Он также добавил, что главными критериями для отбора волонтеров являются только простое желание, любовь к природе и трудолюбие.

В России 2018 год официально объявлен Годом добровольца (волонтера).