В Северной Осетии возрождают популяцию кавказских фазанов. Сотрудники охотничьего хозяйства Ардонского района выращивают и выпускают пернатых в живую природу. Тысячи питомцев отправлены на волю, еще около 300 — в маточном поголовье, сообщает сайт Года экологии.

Фазаны находятся в четырех специально созданных вольерах. В Северной Осетии, как и на всем юге России, фазан в 1990-х годах стал редкостью. Еще пару десятилетий назад этот вид пернатых был на грани исчезновения.

Фазанарий в Ардонском районе является единственным в своем роде на территории Северной Осетии. Он адаптирован к местным природным условиям. За 13 лет его существования в природу было выпущено более тысячи птиц.

"Сейчас тоже готовимся выпустить где-то 100-120 голов, но это будет в марте, потому что сейчас снег, и они не смогут выжить. Когда взрослые — легко. Но они все равно дикие и своенравные. Мы держим определенное количество поголовья для воспроизводства, остальных выпускаем. Сейчас мы их встречаем в Николаевской, в Карджине, около Дигоры, в Алагирском районе. Нашли уже места для обитания. В основном они обитают, где облепиха, там их больше всего", — отметил начальник Беканского охотхозяйства Казбек Басиев.