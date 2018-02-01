На Чукотке впервые составили каталог горбатых китов

Фотокаталог горбатых китов, встречающихся у берегов Чукотского полуострова в летне-осенний период, впервые составили специалисты по морским млекопитающим биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, сообщается на официальном портале "Заповедная Россия".

В каталог вошли 74 уникальных изображения хвостовых плавников горбачей, отснятых специалистами в августе-сентябре 2017 года в акватории пролива Сенявина в границах национального парка "Берингия".

По словам ученых, нижняя сторона хвостового плавника и его задняя кромка у каждой особи имеет свой неповторимый рисунок и форму – как отпечатки пальцев у человека, эти признаки служат для индивидуального распознавания горбатых китов.

Фотокаталоги – это базы данных, благодаря которым можно проследить за судьбой отдельно взятой особи: определить маршруты миграций, места нагула и скоплений китов. Кроме того, благодаря фотографированию самок в паре с годовалыми детенышами впоследствии удается получить уникальные данные: узнать пол и даже возраст отдельных животных – эту информацию почти невозможно добыть в дикой природе.

Фотокаталоги составляются, как правило, для каждого из регионов, где встречаются горбатые киты, и являются базовыми инструментами для изучения популяций китов в мировом океане.

Работы научных сотрудников биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова на территории национального парка "Берингия" проводились в рамках договора о сотрудничестве в области научно-исследовательской и научно-технической деятельности.