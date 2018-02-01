В волгоградском регионе создадут банк данных по биоразнообразию

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области приступил к созданию единого банка данных по биоразнообразию региона, сообщается на официальном сайте Года экологии.

Цель ресурса – аккумулировать и актуализировать сведения о животных и растениях, природных ландшафтах, а также информационно-справочную, научную и правовую информацию. Единую базу можно будет использовать в познавательных целях и для выработки решений в сфере охраны окружающей среды.

Процесс создания такой базы трудоемкий и продолжительный: необходимо собрать все имеющиеся сведения об основных компонентах биоразнообразия, выработать унифицированный подход к методам сбора и обработки информации, обеспечить их совместимость с существующими международными, национальными и региональными системами, электронными каталогами, атласами, справочниками.

На сегодняшний день комитет уже разработал структуру банка данных, активно идет сбор сведений. Следующим этапом станет внесение сведений в информационную систему "Единый банк данных по биологическому разнообразию Волгоградской области" с использованием современных геоинформационных технологий.

В прошлом году для сохранения биоразнообразия и популяризации экологического просвещения в регионе переиздали Красные книги животных и растений, а также вышла в свет Красная книга почв Волгоградской области.