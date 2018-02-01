Минэкологии МО взяло под охрану самый большой водоем Подмосковья

Постановлением правительства Московской области утверждены паспорта четырех особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в городском округе Шатура, среди них самое большое озеро региона ‒ Дубовое. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Правительство региона утвердило паспорта заказников областного значения "Озера Имлес и Дубовое с заболоченными берегами", "Леса в пойме реки Ялма" и "Пойменная дубрава в квартале 86 Белозерского лесничества", а также памятника природы "Сосна-исполин в 54-м квартале Шатурского лесничества Шатурского леспромхоза".

Все четыре ООПТ были созданы в 80‒90-х годах прошлого века, но имели только описательные границы и подвергались негативному воздействию из-за неконтролируемого туризма, массовой охоты на водоплавающих птиц, добычи полезных ископаемых. Теперь территории получили четкие границы, а режим особой охраны запрещает рубки, любое строительство и прокладку дорог, недродобычу и обустройство туристических биваков.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, с точки зрения уникальности экосистем и биоразнообразия особенно интересен заказник, в состав которого входит самый большой естественный водоем региона — озеро Дубовое, площадь которого превышает 12 кв. км.

Здесь обитает свыше 90 видов позвоночных животных, а озера Имлес и Дубовое играют важнейшую роль в деле сохранения водных и водно-болотных видов восточного Подмосковья. Кроме того, шатурские озера являются местами гнездования и остановки на пролете редких краснокнижных птиц ‒ белокрылой крачки, малой чайки, черного коршуна, большого подорлика, серого журавля. Всего в заказнике 8 видов флоры и 18 видов фауны, занесенных в Красные книги России и Московской области.