Минэкологии МО взяло под охрану самый большой водоем Подмосковья

Правительство региона утвердило паспорта заказников областного значения "Озера Имлес и Дубовое с заболоченными берегами", "Леса в пойме реки Ялма" и "Пойменная дубрава в квартале 86 Белозерского лесничества", а также памятника природы "Сосна-исполин в 54-м квартале Шатурского лесничества Шатурского леспромхоза".
По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, с точки зрения уникальности экосистем и биоразнообразия особенно интересен заказник, в состав которого входит самый большой естественный водоем региона — озеро Дубовое, площадь которого превышает 12 кв. км.
Здесь обитает свыше 90 видов позвоночных животных, а озера Имлес и Дубовое играют важнейшую роль в деле сохранения водных и водно-болотных видов восточного Подмосковья. Кроме того, шатурские озера являются местами гнездования и остановки на пролете редких краснокнижных птиц ‒ белокрылой крачки, малой чайки, черного коршуна, большого подорлика, серого журавля. Всего в заказнике 8 видов флоры и 18 видов фауны, занесенных в Красные книги России и Московской области.