Минприроды даст старт Дням волонтера на фестивале "Первозданная Россия"

На фестивале "Первоздання Россия" советник министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Беланович даст старт Дням волонтера, сообщила пресс-служба ведомства.

Он также представит добровольческие программы, реализуемые заповедниками и национальными парками в рамках Года добровольца в России.

В лидеры по вовлечению волонтеров в природоохранные проекты вошли Кроноцкий заповедник, нацпарки "Кенозерский" и "Таганай", а также заповедники "Столбы" и "Полистовский".

Экологическое волонтерство также популярно в Арктике, где проводится уборка территорий от бытовых отходов, мусора и металлолома.

За 10 лет в России в разы увеличилось количество экологических добровольцев – с 200 тысяч человек в 2011 году до 5,5 миллиона в 2017-м.