Минприроды даст старт Дням волонтера на фестивале "Первозданная Россия"

Он также представит добровольческие программы, реализуемые заповедниками и национальными парками в рамках Года добровольца в России.
В лидеры по вовлечению волонтеров в природоохранные проекты вошли Кроноцкий заповедник, нацпарки "Кенозерский" и "Таганай", а также заповедники "Столбы" и "Полистовский".
Экологическое волонтерство также популярно в Арктике, где проводится уборка территорий от бытовых отходов, мусора и металлолома.
За 10 лет в России в разы увеличилось количество экологических добровольцев – с 200 тысяч человек в 2011 году до 5,5 миллиона в 2017-м.