Разработан проект экологического паспорта для предприятий Омской области

По итогам совещания у врио главы Омской области об экологических мероприятиях, направленных на предотвращение вредных выбросов в атмосферу, был разработан проект экологического паспорта для региональных предприятий, сообщается на сайте местной администрации.

Макет документа учитывает все виды негативного воздействия на окружающую среду.

Впоследствии экологический паспорт предложат заполнить и обнародовать всем предприятиям.

Помимо этого был подготовлен проект плана мероприятий по охране атмосферного воздуха на 2018 год, а также утвержден регламент взаимодействия надзорных органов при обнаружении загрязнений.

"Тех, кто вкладывает силы и средства в экологические мероприятия, нужно поощрять. С теми же, кто не идет нам навстречу, разговор будет соответствующий – жесткий. В Омске немало теневых производств, работающих без разрешительных документов. Их вклад в загрязнение атмосферы еще не получил должной оценки, но в течение года это будет сделано", – отметил врио губернатора Александр Бурков.