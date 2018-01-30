Минэкологии Подмосковья примет участие в проекте сохранения бассейна Волги

Представители минэкологии Московской области вошли в рабочую группу по контролю состояния береговых полос и рекреационных зон в бассейне Волги, включающем в себя все реки Московской области, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

В работе группы также участвуют специалисты Росприроднадзора, Россельхознадзора, Росрыболовства, МЧС и других ведомств. Группа создана в рамках приоритетного проекта "Сохранение бассейна реки Волги", главной целью которого являются усиление контроля экологического состояния рек и ликвидация источников несанкционированного сброса сточных вод.

Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, в 2017 году инспекторы эконадзора региона провели 350 административных расследований по фактам нарушения водоохранного законодательства — в основной это был сброс в реки недостаточно очищенных сточных вод и использование водных объектов без разрешения.

Глава ведомства отметил, что министерство постоянно проверяет состояние малых рек: в прошлом году было обследовано состояние дна, берегов и водоохранных зон 50 объектов общей протяженностью более 1,2 тысячи километров. По итогам обследования подготовлены паспорта рек, издан атлас малых рек Московской области по результатам мониторинга 2017 года.