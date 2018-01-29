Современный подход к сортировке отходов применяют в Ульяновской области

Внедрение цикличной и безотходной системы переработки мусора в Ульяновской области обсудили на аппаратном совещании у губернатора Сергея Морозова, передает официальный сайт Года экологии.

Процесс формирования новой модели рынка обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с применением инструментов государственно-частного партнерства начат в 2016-2017 годах, отметил первый заместитель председателя правительства Андрей Тюрин.

В регионе уже организован раздельный сбор твердых коммунальных отходов. Ведомство заключило соглашения с организациями, которые занимаются сбором и переработкой вторичного сырья. На сегодняшний день на территории регионального центра открыто несколько пунктов приема электронной и бытовой техники. Кроме того, в районах Ульяновска установлены контейнеры для раздельного сбора полезных фракций отходов по секциям: пластик, бумага, стекло, электронные отходы.

Как отметил министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Михаил Семенкин, в регионе активно ведется экологическое просвещение населения. Совместно с Экологической палатой и компанией "Рециклинг сервис" сформирована общественная организация "Экологическая азбука", целью которой является внедрение системы раздельного сбора отходов и вовлечение населения в данный процесс.