В Кузбассе установили 1,7 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора

На сегодняшний день на территории различных муниципальных образований Кемеровской области установлен 1731 контейнер для раздельного сбора мусора, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Больше всего объектов располагается в Кемерово, также активно устанавливают контейнеры в Белове, Мысках, Междуреченске, Киселевске, Прокопьевске, а также Таштагольском, Ленинск-Кузнецком и Промышленновском районах.

В Новокузнецке помимо пластика сортируют стекло, бумагу, картон и жестяную тару.

В первом полугодии 2018 года коммунальные и специализированные организации региона планируют установить еще 263 контейнера для сбора пластика и стекла.