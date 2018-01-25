В Северной Осетии планируют закрыть старый полигон бытовых отходов

В феврале 2018 года для решения вопроса закрытия старого городского полигона бытовых отходов будет определен региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщается на официальном сайте Года экологии в России со ссылкой на слова министра природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия – Алания Чермена Мамиева.

"Планируется строительство нового полигона твердых отходов, который будет расположен между селом Нижней Санибой и станицей Архонской. Место для размещения полигона, по мнению экспертов, отвечает самым жестким требованиям экологической безопасности. Что же касается старого полигона, то до конца 2018 года планируется его закрытие", – отметил Мамиев.

На данный момент разрабатывается проектно-сметная документация для включения старого полигона в госреестр объектов накопленного вреда. Проектом также будет предусмотрено проведение рекультивации всей территории полигона.