Нацпарк "Кенозерский" объявляет набор волонтеров

Нацпарк "Кенозерский" начинает набор волонтеров, сообщает пресс-служба ООПТ.

Первый волонтерский проект, "Уютный дом", стартует 13 мая. Шести волонтерам, успевшим подать заявку до 1 марта, предстоит в течение недели жить на берегу живописных озер и создавать уют в деревенских избах: рубить дрова, топить печи, кое-что покрасить и починить.

9 июня в "Онежском Поморье" пройдет акция по уборке мусора "Унская губа. Мы вместе!". Ее цель — убрать мусор, оставленный рыбаками. Прием заявок — до 27 мая, количество участников — 20 человек.

С 15 по 25 июня 10 добровольцев будут помогать сотрудникам парка в обустройстве экологического маршрута "Поча — Будылгина: лес и судьбы", его подготовке к торжественному открытию 24 июня. Работая над этой тропой, волонтеры помогут рассказать об истории Почи — бывшего поселка лесозаготовителей — и этапах становления лесного хозяйства и лесопользования на территории парка. Заявки на участие принимаются до 30 апреля.

Узнать информацию о других волонтерских проектах, а также подать заявку можно на сайте нацпарка.