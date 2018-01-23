В Мытищах завершилась историко-культурная экспертиза реабилитации Яузы

Эксперты выдали положительное заключение по историко-культурной экспертизе проекта экологической реабилитации Яузы и ее притоков Борисовки и Сукромки в черте города, сообщает министерство экологии и природопользования Московской области.

По словам министра Александра Когана, в зону возможного влияния реабилитационных работ попадают несколько исторических объектов: часть территории памятника архитектуры "Дворцовая усадьба "Тайнинское" и семь Тайнинских селищ, документацию по которым уже передали в главное управление культурного наследия Московской области для присвоения им статуса выявленных объектов культурного наследия.

Также в непосредственной близости от зоны работ находится культурный объект федерального значения "Церковь Захария и Елизаветы (Благовещенская)", построенный в XVII веке.

Зону экореабилитации специально спроектировали таким образом, чтобы в нее не попал фундамент Благовещенской церкви.

Для сохранения остальных объектов культурного наследия предусмотрен особый режим работ: строительная техника будет передвигаться только по дорогам с твердым покрытием, помимо этого специалисты используют машины с минимальным удельным давлением ходовой части на почву и только сертифицированные строительные материалы.

Снятый в ходе работ слой грунта вернут на место по окончании реабилитации территории.