В Дагестане создали все условия для зимовки диких животных

В 2017 году Республика Дагестан в полной мере провела биотехнические мероприятия, направленные на улучшение условий обитания ценных промысловых и редких видов животных на территориях заказников и межрайонных отделов, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Специалисты провели выкладку сена, кормов, картофеля, пшеницы, кукурузы, отрубей, минерализированной соли, в состав которой входит натрий, кальций и другие микроэлементы. Такая практика повышает оседлость диких животных, которые запоминают, в каких местах можно найти еду в тяжелые для добычи корма периоды.