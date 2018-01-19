Минэкологии Подмосковья оштрафовало 29 предприятий в Балашихе

Министерство экологии и природопользования Московской области проверило уже более 40 предприятий в Балашихе после многочисленных жалоб горожан на неприятные запахи.

Как сообщили в ведомстве, на сегодняшний день за нарушения природоохранного законодательства привлечены к ответственности 29 хозяйствующих субъектов, сумма штрафов превысила 9 миллионов рублей, материалы в отношении трех предприятий переданы в суд.

В частности, в рамках постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха в городском округе Балашиха и сопредельных поселений инспекторы эконадзора провели проверку деятельности ООО "Риола-синтез", которое занимается производством химической продукции (лаки, краски, смолы). В ходе расследования выявлены нарушения природоохранного законодательства.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, предприятие нарушало правила обращения с отходами, не провело инвентаризацию выбросов вредных веществ в атмосферу, не разработало проект о предельно допустимых выбросах. За это компания была оштрафована и получила предписание устранить нарушения.