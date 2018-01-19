Минэкологии Подмосковья оштрафовало 29 предприятий в Балашихе

Как сообщили в ведомстве, на сегодняшний день за нарушения природоохранного законодательства привлечены к ответственности 29 хозяйствующих субъектов, сумма штрафов превысила 9 миллионов рублей, материалы в отношении трех предприятий переданы в суд.
По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, предприятие нарушало правила обращения с отходами, не провело инвентаризацию выбросов вредных веществ в атмосферу, не разработало проект о предельно допустимых выбросах. За это компания была оштрафована и получила предписание устранить нарушения.