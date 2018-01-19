Минэкологии расследует факты загрязнения реки в Ногинском районе

Инспекторы эконадзора возбудили дело об административном правонарушении в отношении ООО "Энергия плюс", которое эксплуатирует очистные сооружения в деревне Тимохово Ногинского района, на которые поступают канализационные стоки из домов поселения и расположенного здесь же мясокомбината. Об этом сообщается на официальном сайте министерства экологии и природопользования Московской области.

Поводом для выезда инспекторов стали жалобы жителей деревни на то, что сточные воды с объекта загрязняют реку Бизяевку. Помимо этого деятельность компании находится на особом контроле экологов, поскольку она уже привлекалась к ответственности за превышение ПДК загрязняющих веществ в сточных водах.

В апреле 2017 года предприятие было оштрафовано и получило предписание об устранении нарушений. Последняя проверка показала, что компания улучшила степень очистки стоков. Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, работники предприятия очистили биопруды, провели ремонт машинного отделения, отстойника, аэротенков и хлораторной.

Тем не менее повторная проверка показала, что сточные воды, которые сбрасываются в Бизяевку, все еще недостаточно очищаются. По итогам расследования нарушители будут привлечены к административной ответственности.