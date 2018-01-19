14 ООПТ Московской области получили четкие границы

На заседании правительства Московской области были утверждены паспорта семи памятников природы и положения о семи заказниках регионального значения, расположенных на землях Красногорска, Рузы, Шатуры, Пущина, Озер, а также Наро-Фоминского, Серпуховского, Орехово-Зуевского и Волоколамского районов, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Все ООПТ были созданы в ХХ веке, однако не имели четко описанных границ и не стояли на кадастровом учете, что позволяло в ряде случаев нарушать режим особой охраны и вести на заповедных землях запрещенную деятельность.

Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, суммарная площадь ООПТ составляет 5139 гектаров; самая большая из них — заказник "Озера Имлес и Дубовое с заболоченными берегами" (2777 гектаров), самая маленькая — памятник природы"Сосна Исполин в 54-м квартале Шатурского лесничества Шатурского леспромхоза" (0,8 гектара), где предметом особой охраны является сосна, возраст которой превышает 300 лет.

В ближайшее время все ООПТ будут поставлены на кадастровый учет, что позволит инспекторам минэкологии эффективнее вести надзорную деятельность, особенно на территориях, популярных среди туристов и отдыхающих, которые оказывают негативное воздействие на ценные природные комплексы.