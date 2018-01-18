Петербуржцы помогли спасти двух редких хищных птиц

Малого подорлика жители Петербурга подобрали на газоне у жилого дома. До этого, как сообщают зоозащитники, злоумышленники его пытались продать через сайт бесплатных объявлений.
Обе птицы переданы под наблюдение ветеринаров, они ослаблены, но их жизни уже ничего не угрожает.
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга направил в Росприроднадзор сообщение о спасенных краснокнижных птицах, чтобы согласовать их дальнейшую судьбу. По словам специалистов, филин прошел реабилитацию и готов вернуться в природную среду. Малому подорлику требуется больше времени для восстановления и реабилитации — сказываются негуманные условия его содержания у зооторговцев.