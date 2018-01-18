Петербуржцы помогли спасти двух редких хищных птиц

В конце 2017 года сразу двух птиц удалось спасти благодаря бдительности жителей Санкт-Петербурга – малого подорлика и филина, обе птицы включены в Красную книгу России. Об этом сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Малого подорлика жители Петербурга подобрали на газоне у жилого дома. До этого, как сообщают зоозащитники, злоумышленники его пытались продать через сайт бесплатных объявлений.

О филине, которого пыталась заклевать стая ворон, граждане сообщили экстренным службам. Сотрудникам МЧС удалось спасти его от ворон, когда он пытался отбиться от них в воде недалеко от берега Финского залива. К приезду спасателей вороны сбили хищника с дерева на мелководье, и он уже начал тонуть.

Обе птицы переданы под наблюдение ветеринаров, они ослаблены, но их жизни уже ничего не угрожает.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга направил в Росприроднадзор сообщение о спасенных краснокнижных птицах, чтобы согласовать их дальнейшую судьбу. По словам специалистов, филин прошел реабилитацию и готов вернуться в природную среду. Малому подорлику требуется больше времени для восстановления и реабилитации — сказываются негуманные условия его содержания у зооторговцев.