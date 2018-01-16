В Северной Осетии начнут сортировку твердых бытовых отходов

Проект по сортировке отходов в Северной Осетии планируют реализовывать в сентябре 2018 года, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Проект по сортировке отходов в Северной Осетии планируют реализовывать в сентябре 2018 года, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Проект подразумевает сортировку бытовых отходов, также планируется создание специальных сортировочных полигонов.

"Постановление об утверждении порядка сбора твердых коммунальных отходов, в том числе их раздельного сбора, на территории Северной Осетии было одобрено правительством и вступает в силу с 1 сентября 2018 года. Осуществлять проект будет поручено региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами", — подчеркнул министр ЖКХ, топлива и энергетики республики Альберт Сокуров.

Также министр отметил, что на территории Северной Осетии установят специальные контейнеры, разделенные по цветам. Для бумажных отходов контейнеры будут синего цвета, пластик будет попадать в оранжевые контейнеры, для стекла выделен зеленый цвет. Отходы для утилизации — желтый контейнер, пищевые отходы — черный, а несортированные отходы — серый. Для опасных отходов (электроприборы, ртутные лампы, батарейки) установят красные контейнеры.