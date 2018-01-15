ОНФ предложил правительству создать единый экологический кодекс

Эксперты Общероссийского народного фронта подготовили итоговый доклад по Году экологии и передали его в правительство и администрацию президента, сообщает пресс-служба Народного фронта.

По словам координатора центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрия Миронова весь доклад разбит на главы, посвященные разным вопросам охраны окружающей среды, — защите леса, сохранению особо охраняемых природных территорий, мониторингу водных объектов и санитарному состояния регионов. По каждому пункту даны системные рекомендации экспертов.

"Среди таких предложений — создание отдельного документа в экологическом законодательстве РФ (единого экологического кодекса), пересмотр требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, освобождение граждан от обложения налогом на доходы физических лиц при реализации макулатуры, металлолома, отходов пластика, стекла и резины, а также вторичного сырья", — подчеркнул Миронов.

Кроме того, в докладе предлагается внести комплексные изменения в управление лесной сферой.

"Мы предлагаем наделить Рослесхоз исключительными полномочиями по проведению лесовосстановительных работ, таксации лесов, назначению санитарных рубок и экспорту круглых лесоматериалов; обеспечить создание единой цифровой базы биометрических данных легальной и нелегальной древесины; начать повсеместное использование беспилотных летательных аппаратов, ГИС-технологий, данных дистанционного зондирования земли в целях осуществления мониторинга вырубки лесов, мероприятий по лесовосстановлению, а также мониторинга лесных пожаров", — отметил Миронов.

Среди важных рекомендаций органам власти есть и предложение разработать порядок размещения в публичном доступе информации о состоянии окружающей среды через информационный интернет-портал, а также усилить ответственность должностных и юридических лиц за сокрытие, искажение или подачу заведомо ложной экологической информации.

"Надеемся, что все наши рекомендации будут учтены и реализованы на практике, что станет прекрасным итогом для всего Года экологии", — резюмировал Миронов.