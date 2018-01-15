ОНФ предложил правительству создать единый экологический кодекс

По словам координатора центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрия Миронова весь доклад разбит на главы, посвященные разным вопросам охраны окружающей среды, — защите леса, сохранению особо охраняемых природных территорий, мониторингу водных объектов и санитарному состояния регионов. По каждому пункту даны системные рекомендации экспертов.
"Среди таких предложений — создание отдельного документа в экологическом законодательстве РФ (единого экологического кодекса), пересмотр требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, освобождение граждан от обложения налогом на доходы физических лиц при реализации макулатуры, металлолома, отходов пластика, стекла и резины, а также вторичного сырья", — подчеркнул Миронов.
Кроме того, в докладе предлагается внести комплексные изменения в управление лесной сферой.
Среди важных рекомендаций органам власти есть и предложение разработать порядок размещения в публичном доступе информации о состоянии окружающей среды через информационный интернет-портал, а также усилить ответственность должностных и юридических лиц за сокрытие, искажение или подачу заведомо ложной экологической информации.
"Надеемся, что все наши рекомендации будут учтены и реализованы на практике, что станет прекрасным итогом для всего Года экологии", — резюмировал Миронов.