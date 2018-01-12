11 января исполнился 101 год заповедной системе России

Заповедной системе России исполнился 101 год: Баргузинский общегосударственный заповедник, первый в стране, был основан 11 января 1917 года на берегу озера Байкал, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Заповедник был создан для охраны баргузинского соболя, численность которого в начале ХХ века катастрофически снизилась. Так была заложена основа современной федеральной системы особо охраняемых природных территорий.

По словам главы Минприроды Донского, создание ООПТ — это одна из самых эффективных форм природоохранной деятельности, позволяющая полностью или частично изъять из хозяйственного использования земли и сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие в России и на планете в целом.

Всего на сегодняшний день в стране создано более 13 тысяч особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения, общая площадь которых составляет 209,5 миллиона гектаров.

В 2017 году общая площадь ООПТ федерального значения увеличена на 794,586 тысячи гектаров. Создано четыре новых ООПТ: два заповедника ("Васюганский" и "Восток Финского залива") и два национальных парка ("Сенгилеевские горы" и "Ладожские шхеры").

Общая площадь ООПТ регионального значения в 2017 году увеличена на 1,3 миллиона гектаров, создано 47 ООПТ регионального значения.