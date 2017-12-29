На Алтае выпустили третье издание Красной книги

О выпуске третьего издания Красной книги Алтайской Республики и других итогах Года экологии рассказал министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона Александр Алисов, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

В новую редакцию вошли 13 видов растений и 10 видов животных, в том числе кабарга, аргали и снежный барс.

Также в республике провели экологическую реабилитацию Манжерокского озера и открыли солнечные электростанции в Онгудае и Майме.

По поручению президента РФ Владимира Путина был разработан паспорт приоритетного проекта "Сохранение Телецкого озера" – уникального природного объекта, входящего в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В рамках Года экологии в Алтайском каре создали памятник природы регионального значения "Аскатская долина". Помимо этого продолжается работа по созданию аналогичного памятника в урочище "Еланда".

На территории республики высадили более 1,5 миллиона сеянцев, в основном кедр. Лесовосстановление было выполнено на площади более 2 тысяч гектаров.