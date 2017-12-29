На Алтае выпустили третье издание Красной книги

В новую редакцию вошли 13 видов растений и 10 видов животных, в том числе кабарга, аргали и снежный барс.
Также в республике провели экологическую реабилитацию Манжерокского озера и открыли солнечные электростанции в Онгудае и Майме.
По поручению президента РФ Владимира Путина был разработан паспорт приоритетного проекта "Сохранение Телецкого озера" – уникального природного объекта, входящего в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В рамках Года экологии в Алтайском каре создали памятник природы регионального значения "Аскатская долина". Помимо этого продолжается работа по созданию аналогичного памятника в урочище "Еланда".
На территории республики высадили более 1,5 миллиона сеянцев, в основном кедр. Лесовосстановление было выполнено на площади более 2 тысяч гектаров.