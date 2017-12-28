Самарская область стала лидером по числу выявленных незаконных свалок

Самарская область признана лидером по количеству выявленных незаконных свалок. К такому выводу пришли специалисты Общероссийского народного фронта в ходе подведения итогов работы проекта ОНФ "Генеральная уборка" в рамках Года экологии в России.

"Более полугода Самарский регион был в лидерах по количеству выявленных мест несанкционированного складирования отходов. Интерактивная карта свалок стала реальным рабочим инструментом общественности", — приводит пресс-служба движения слова члена регионального штаба ОНФ Валерия Барсука.

Всего в регионе с февраля этого года на интерактивную карту нанесено 726 свалок, из них за год ликвидировано 209.

Активисты ОНФ отметили, что общественники не только наносили отметки на карту, но и участвовали в ликвидации незаконных свалок. Эту работу они продолжат и в 2018 году.