Жители города в Калужской области собрали 300 килограммов батареек

В рамках акции "Выбрасывай правильно" жители города Малоярославца Калужской области собрали 300 килограммов батареек в период с марта по декабрь 2017 года, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Специальные контейнеры для сбора использованных батареек и аккумуляторов размещались на предприятиях, в учреждениях и магазинах. Руководители информировали сотрудников о проходящей акции.