В Крыму площадь зеленых насаждений увеличилась на 350 гектаров

В Республике Крым было проведено масштабное озеленение территории, благодаря которому площадь насаждений увеличилась на 350 гектаров, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

На территории муниципальных образований размером 138,3 гектара высадили примерно 40 тысяч деревьев и кустарников. Лесные культуры расположились на территории площадью 211,7 гектара, а кустарниковые насаждения на 411.

В рамках всероссийской акции "Живи, лес" заготовили семена, провели санитарную очистку площади размером 49,5 гектара, а также посадили более 30 тысяч сеянцев. Благодаря акции "Посади дерево" добровольцы высадили более 2 тысяч кустарников и деревьев.

"Подводя итоги Года экологии, стоит отметить, что в рамках плана мероприятий по озеленению, акций по посадкам зеленых насаждений на территории полуострова проведена большая работа, благодаря которой через несколько лет республика станет зеленее, экологически чище, появятся новые зеленые парки и скверы, места отдыха гостей и туристов", – отметил министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев.