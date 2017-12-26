ОНФ призвал восстановить уничтоженное озеро в Горячем Ключе

Активисты Общероссийского народного фронта направили обращение в Минприроды России и прокуратуру Краснодарского края с просьбой принять меры для восстановления уничтоженного озера в Горячем Ключе, сообщает пресс-служба ОНФ.

Общероссийский народный фронт и инициативная группа из города Горячего Ключа держат на особом контроле вопрос уничтожения водоема вблизи станицы Кутаисской. Озеро осознанно осушали для передачи его в частные руки. На сегодняшний день активистам удалось добиться положительного решения по судебному делу о незаконной передаче земельного участка под озером в частные руки, и теперь водоем возвращен в федеральную собственность.

"Нам важно, чтобы наш живописный уголок был спасен. Огромная работа проделана: озеро теперь в безопасности, оно принадлежит государству, как и должно быть", — отметила член инициативной группы города Горячего Ключа Людмила Махина.

После того как озеро официально вернулось в федеральную собственность, встал вопрос о его восстановлении.

"Теперь очень важно, чтобы водный объект был восстановлен. Региональное отделение ОНФ направило обращение в Минприроды России с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию, ведь для реконструкции или ремонта гидротехнических сооружений, обеспечивающих подачу воды, необходимы огромные вложения из бюджета", — прокомментировала руководитель региональной рабочей группы ОНФ "Социальная справедливость", депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Региональное отделение ОНФ также направило обращение в прокуратуру Краснодарского края.