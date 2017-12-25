ОНФ предлагает наделить Рослесхоз полномочиями по восстановлению лесов

Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают наделить Рослесхоз или иные государственные структуры исключительными полномочиями по проведению лесовосстановительных работ, таксации, назначению санитарных рубок и экспорту круглого леса, сообщает пресс-служба ОНФ.

"К сожалению, существующая система управления лесами построена таким образом, что на лесовосстановление и ликвидацию последствий лесных пожаров в регионах тратится гораздо больше средств, чем поступает в казну с налогов от всей реализованной древесины и арендованных лесных территорий", — отметил координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Николай Будуев.

По словам Будуева, частные компании, которые арендуют лесные территории, не только не восстанавливают леса, но и сами нередко провоцируют лесные пожары, чтобы скрыть последствия некачественной работы. На восстановление вырубленных лесных территорий необходимо в среднем около 100 лет.

Эксперты ОНФ заявили, что практически всем экспортом круглой древесины в стране занимаются частные компании, значительная часть которых — представители зарубежных холдингов.

"Именно эти иностранные компании, вывозящие круглый лес в зарубежные страны, импортируют в Россию готовую продукцию (бумагу, строительные материалы и другое). В связи с этим мы предлагаем наделить государство исключительными полномочиями по экспорту круглого леса, а также по проведению лесовосстановительных работ, таксации, назначению санитарных рубок", — отметил Будуев.

Он добавил, что на 40 тысяч инспекторов лесного надзора приходится около 30 тысяч гектаров леса.

"Такую площадь один лесник физически не может держать постоянно под эффективным контролем. Мы предлагаем в качестве альтернативы использовать беспилотные летательные аппараты, спутники, проводящие дистанционное зондирование земли, для мониторинга вырубки лесов, мероприятий по лесовосстановлению, а также мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров. <…> Также необходимо предусмотреть создание специализированного центра обработки и хранения данных. Такие технологии исключают человеческий фактор — причину коррупции в лесной сфере", — считает Будуев.

Эксперты ОНФ до конца года направят предложения правительству.