Порядок ликвидации экоущерба будет внесен в правительство РФ до конца года

Проект постановления правительства РФ "Об утверждении порядка организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде" согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти РФ и планируется к внесению в правительство РФ, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ со ссылкой на начальника отдела департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Татьяну Хавронину.

Об этом Хавронина заявила на конференции "Обращение с отходами: управление, финансирование, организация — международный опыт", которая прошла в рамках выставки-форума "Экотех" с участием представителей федеральных органов исполнительной власти и бизнеса, гостей из Финляндии, Норвегии, Германии, Японии, Франции, Китая, Республики Корея, Швеции и других стран.

По словам Хаврониной, данный документ необходим, чтобы органы исполнительной власти субъектов РФ понимали, как проводить работы по ликвидации навалов промышленных отходов, несанкционированных свалок, очистке объектов строительства.

В качестве успешных примеров ликвидации экологического ущерба были названы реализованные в рамках Года экологии проекты в Республике Бурятия, Ненецком автономном округе, Тульской, Волгоградской, Смоленской и Кемеровской областях.