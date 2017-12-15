Донской: задача – до 2029 года ликвидировать все старые мусорные полигоны

Глава Минприроды РФ Сергей Донской заявил, что с 2019 года за десять лет в регионах должны быть закрыты, ликвидированы или рекультивированы все старые мусорные полигоны, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам министра, еще одной ключевой задачей является строительство новых перерабатывающих мощностей.

"Здесь много аспектов: логистика подвоза отходов, вопрос согласования строительства заводов с местными жителями", — добавил Донской.

Глава Минприроды сообщил, что с 2019 года все регионы должны перейти на новую систему оборота отходов.

"Многие уже сейчас начинают и разрабатывать, и утверждать территориальные схемы, которые позволяют четко определить, где открыты действующие полигоны, внедрены перерабатывающие, сортировочные мощности, как идет переток отходов", — сказал Донской.

Он отметил, что также в территориальных схемах необходимо обозначать будущую инфраструктуру для переработки и сортировки ТБО.

"Около 80% регионов уже утвердили эти схемы, и на сегодня можно прогнозировать, как в дальнейшем они будут свою деятельность разворачивать", — сообщил Донской.