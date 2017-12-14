На "Экотехе" подвели итоги Года экологии

В Москве завершились V Всероссийский съезд по охране окружающей среды и международная выставка-форум "Экотех". Мероприятия впервые прошли одновременно, что создало синергетический эффект, который позволил увеличить эффективность форума и съезда, сообщает пресс-служба "Экотеха".

Делегатами съезда стали представители профессионального экологического сообщества и активисты природоохранных организаций из 85 регионов России. Участники приняли итоговую резолюцию, которая ляжет в основу действий государственной власти РФ в сфере охраны окружающей среды и перехода к зеленой экономике.

"Итоговую резолюцию мы будем рассматривать как руководство к действию", — подчеркнул глава Минприроды РФ Сергей Донской.

Инициативы, реализованные Россией в Год экологии, будут иметь позитивный эффект для всего мира и являются примером для других стран. Такое мнение высказал на форуме "Экотех" исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде, заместитель Генерального секретаря ООН Эрик Солхейм.

Он назвал итоги Года экологии в России удивительными достижениями, особо отметив инициативы в области обращения с отходами.

"Приняты новые законы, и мне очень приятно, что в Москве так серьезно относятся к проблеме управления отходами", — сказал Солхейм.

Его также поддержал представитель ООН по защите океанов Льюис Пью, охарактеризовавший "Экотех" как "своевременный сигнал миру о том, что Россия готова стать лидером в области экологически устойчивых технологий".

Участниками выставки-форума "Экотех" и V Всероссийского съезда по охране окружающей среды стало более 10 тысяч человек из более чем 50 стран мира.

На полях форума были подписаны соглашения с Минприроды России на общую сумму более 10 миллиардов рублей. Всего в течение Года экологии были подписаны соглашения на сумму 158 миллиардов рублей между Минприроды РФ и субъектами хозяйственной деятельности. Предмет соглашений — модернизация работы компаний с целью уменьшения воздействия на окружающую среду.