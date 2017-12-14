Прокуратура и ОНФ подвели итоги Года экологии в НАО

Особое внимание на мероприятии уделили ликвидации накопленного экологического ущерба прошлых лет — металлолома, заброшенных станций геологоразведки, затопленных и полузатопленных судов, говорится в сообщении.
В рамках региональной госпрограммы с береговой полосы и прибрежной акватории бассейна реки Печоры в границах Нарьян-Мара убрано 125 тысяч тонн металла. Активистами регионального отделения ОНФ в НАО в этом году на интерактивной карте свалок было отмечено 197 мест несанкционированного складирования различных отходов, 55 из них были ликвидированы.