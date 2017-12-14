Прокуратура и ОНФ подвели итоги Года экологии в НАО

Открытый форум прокуратуры Ненецкого автономного округа, в котором приняли участие активисты регионального отделения Общественного народного фронта, состоялся в Нарьян-Маре для подведения итогов Года экологии в регионе, сообщается на официальном сайте ОНФ.

Особое внимание на мероприятии уделили ликвидации накопленного экологического ущерба прошлых лет — металлолома, заброшенных станций геологоразведки, затопленных и полузатопленных судов, говорится в сообщении.

"Благополучие окружающей среды зависит от соблюдения экологического законодательства. Это прерогатива органов прокуратуры. Как показывает практика, те вопросы, в которых прокуратура занимает активную позицию, решаются. Это, в частности, уборка заброшенных судов. Надеемся в следующем году вместе с прокуратурой решить вопрос ликвидации экологического ущерба и свалок в населенных пунктах", — цитирует сайт главу регионального исполкома Общероссийского народного фронта в НАО Матвея Чупрова.

В рамках региональной госпрограммы с береговой полосы и прибрежной акватории бассейна реки Печоры в границах Нарьян-Мара убрано 125 тысяч тонн металла. Активистами регионального отделения ОНФ в НАО в этом году на интерактивной карте свалок было отмечено 197 мест несанкционированного складирования различных отходов, 55 из них были ликвидированы.