В крупных инфраструктурных проектах должно сохраняться биоразнообразие

Участники секции V Всероссийского съезда по охране окружающей среды представили предложения и наработки по сохранению биоразнообразия при реализации проектов в регионах России, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

По мнению экспертов, наличие природных резерватов в промышленных регионах может создать основу для дальнейшего развития и поддержать качество жизни населения.

Заместитель руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов добавил, что проекты освоения месторождений до сегодняшнего дня не проходили экологическую экспертизу в полном объеме. В частности, это касается Томинского ГОКа в Челябинской области: экспертизу проходил только раздел об обращении с отходами и выбросах и сбросах. Такой порядок планируется изменить со следующего года.

"В новой лицензии будут фиксироваться общие требования, связанные с необходимостью обеспечения всех аспектов, предусмотренных законодательством по охране окружающей среды, как существующих, так и будущих, в том числе в части биоразнообразия", – отметил заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды РФ Максим Киржиманов.