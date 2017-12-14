Экогорода могут улучшить качество жизни людей

В рамках международной выставки-форума "Экотех-2017" прошла дискуссия на тему "Экогорода как главный тренд современной урбанистики", сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Организаторы секции – Национальное агентство устойчивого развития – поделились своей идей о том, что человечество по уровню воздействия на биосферу превратилось в "новую геологическую силу". Под ее воздействием планетарная экосистема утратила устойчивость и начинает все быстрее меняться не в лучшую сторону. Это снижает качество жизни людей и в скором времени может поставить под вопрос выживание человека как биологического вида.

По их мнению, бороться с этой проблемой можно, только объединив усилия разных специалистов из областей, где оказывается максимально негативное влияние на природную среду. Помимо этого также необходимо изменить сложившуюся систему жизни человечества на бытовом уровне – сделать всю среду обитания человека экологичнее.

Доктор медицинских наук Алексей Данилов предположил, что высокие экономические показатели сейчас достигаются за счет здоровья и нанесения вреда окружающей среде.

"Но есть и другие тенденции: государство инвестирует в здравоохранение. При этом существует прямая корреляция: чем больше тратится денег на здравоохранение, тем больше возникает заболеваний. На 70% наше здоровье зависит от того, где мы живем, с кем, как общаемся, чем занимаемся, в каких условиях. Сегодня мы живем в искусственно построенной окружающей среде, где формальное отношение к этой самой окружающей среде приводит к росту онкозаболеваний и других болезней. Мы сможем сделать нацию здоровой, если задумаемся, какую среду мы строим для себя", — считает Данилов.

Руководитель компании HPBS Илья Завалеев отметил, что экологичное здание способно реализовать потребности человека, природы и бизнеса. Он также считает, что архитектор и инженер должны работать вместе с заказчиком и подрядчиком на всех этапах строительства – это поможет строить энергоэффективные и экологически чистые дома.

"У нас вначале архитектор делает красивую концепцию проекта, потом конструктор должен обеспечить устойчивость здания, жертвуя какими-то элементами архитектуры, потом приходят инженеры по климату, свету, воде — они вынуждены свое оборудование как-то разместить. В итоге здание получается не таким комфортным и просторным, как было задумано", – добавляет Завалеев.

Соосновательница и старший партнер агентства Prospecta Ольга Фазуллина отметила, что городское пространство можно использовать эффективнее, к примеру размещать на крышах домов парки.