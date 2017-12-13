Резолюция съезда по охране окружающей среды станет руководством к действию

Итоговая резолюция V Всероссийского съезда по охране окружающей среды будет рассматриваться как руководство к действию. Об этом заявил Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, выступая на заключительном заседании съезда, сообщает пресс-служба форума "Экотех".

"Съезд — ключевое мероприятие Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий. Мы увидели беспрецедентно масштабное и массовое участие наших граждан в решении экологических проблем", — заявил Донской, отметив, что в различных акциях и мероприятиях приняло участие более 20 миллионов человек.

По его словам, в рамках Года экологии активизировалась работа в сфере экологического просвещения и возросла роль общественных объединений и организаций в выработке государственной политики в сфере охраны окружающей среды.

"Сегодня ни один нормативный правовой документ не выходит без обсуждения с заинтересованными представителями общественности", — подчеркнул Донской.

Министр также отметил широкое участие средств массовой информации в освещении Года экологии. "Считаю, что здесь мы вправе говорить об экологическом повороте в развитии журналистики", — сказал он.

Кроме того, Донской напомнил, что 2018 год объявлен Годом добровольца и волонтера, и выразил уверенность в том, что сформированный в текущем году фронт экологических волонтеров продолжит свою работу и в будущем.

"Как говорил президент, экологией заниматься один год невозможно, надо ею заниматься постоянно. И, я уверен, мы все вместе это продолжим", — добавил он.

Проходящие 12-14 декабря в Москве V Всероссийский съезд по охране окружающей среды и вторая международная выставка-форум "Экотех" — одни из ключевых событий завершающихся Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий. Международное информационное агентство "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером мероприятий.