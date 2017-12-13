Резолюция съезда по охране окружающей среды станет руководством к действию

По его словам, в рамках Года экологии активизировалась работа в сфере экологического просвещения и возросла роль общественных объединений и организаций в выработке государственной политики в сфере охраны окружающей среды.
"Сегодня ни один нормативный правовой документ не выходит без обсуждения с заинтересованными представителями общественности", — подчеркнул Донской.
Министр также отметил широкое участие средств массовой информации в освещении Года экологии. "Считаю, что здесь мы вправе говорить об экологическом повороте в развитии журналистики", — сказал он.
"Как говорил президент, экологией заниматься один год невозможно, надо ею заниматься постоянно. И, я уверен, мы все вместе это продолжим", — добавил он.
Проходящие 12-14 декабря в Москве V Всероссийский съезд по охране окружающей среды и вторая международная выставка-форум "Экотех" — одни из ключевых событий завершающихся Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий. Международное информационное агентство "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером мероприятий.