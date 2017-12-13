Экологическое образование должно стать обязательным в России

Экообразование должно стать обязательным в школах и вузах страны. К такому выводу пришли участники круглого стола, посвященного экологическому образованию и просвещению в Российской Федерации. Мероприятие состоялось в рамках деловой программы международной выставки-форума "Экотех-2017".

Модератором секции, в которой приняли участие депутаты ГД РФ, преподаватели школ и ведущих вузов страны, студенты, а также представители бизнеса и СМИ, выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

На повестке дня стоял вопрос оптимизации российской системы образования под нужды зеленой экономики и экологического просвещения молодежи. Спикеры отметили, что сегодня 73 вуза страны обучают по этому направлению, при этом менее 4% студентов выбрали экологию в качестве специальности.

"Это очень низкий показатель", — отметила заместитель директора департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки РФ Ирина Мануйлова. По ее мнению, экологическое образование в стране должно стать обязательным и непрерывным.

В ходе дискуссии эксперты также пришли к выводу, что во все учебные программы в стране необходимо включить обсуждение и анализ экологических проблем. Справиться с этой задачей могут педагоги любой специализации, убеждены участники мероприятия.

Повысить уровень школьного экологического образования поможет и изменение соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов, заявил генеральный директор корпорации "Российский учебник" Александр Брычкин.

В свою очередь начальник отдела ОК "Русал" Алексей Спирин и исполнительный директор фонда "Русский углерод" Алексей Шадрин подчеркнули востребованность инженеров-экологов на предприятиях. По словам спикеров, экологические предметы должны стать обязательными для всех выпускников вузов, так как современное производство остро нуждается в таких специалистах.