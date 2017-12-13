Эксперты: экоредакции в СМИ могут стать локомотивом экопросвещения

Представители российских СМИ, в частности профильных изданий и главных информационных агентств страны, а также члены общественных организаций и сотрудники пресс-служб заповедников, обсудили проблемы экологической журналистики в РФ в рамках тематической панельной сессии, которая прошла на полях выставки-форума "Экотех-2017".

Особое внимание участники мероприятия уделили вопросу повышения экологической грамотности населения. Эксперты пришли к выводу о необходимости создания экологической редакции в крупном федеральном СМИ, которая сможет стать своеобразным локомотивом в этом направлении.

Кроме того, журналисты отметили, что за последние семь лет удвоилось количество россиян, которые считают, что основную ответственность за экологическую ситуацию в том или ином населенном пункте должны нести сами жители, а не представители власти или НКО.

На мероприятии также выступил директор департамента управления делами и кадров Минприроды РФ Антон Чернов, который подчеркнул, что федеральные и региональные СМИ продемонстрировали высокий уровень по всем основным направлениям работы в Год экологии в России.

Он также поздравил победителей конкурса министерства "В гармонии с природой" и вручил им дипломы, подписанные главой ведомства Сергеем Донским.