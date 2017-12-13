Эксперты: экоредакции в СМИ могут стать локомотивом экопросвещения

Особое внимание участники мероприятия уделили вопросу повышения экологической грамотности населения. Эксперты пришли к выводу о необходимости создания экологической редакции в крупном федеральном СМИ, которая сможет стать своеобразным локомотивом в этом направлении.
Кроме того, журналисты отметили, что за последние семь лет удвоилось количество россиян, которые считают, что основную ответственность за экологическую ситуацию в том или ином населенном пункте должны нести сами жители, а не представители власти или НКО.
На мероприятии также выступил директор департамента управления делами и кадров Минприроды РФ Антон Чернов, который подчеркнул, что федеральные и региональные СМИ продемонстрировали высокий уровень по всем основным направлениям работы в Год экологии в России.
Он также поздравил победителей конкурса министерства "В гармонии с природой" и вручил им дипломы, подписанные главой ведомства Сергеем Донским.